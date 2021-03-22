الإخواني الكاذب عبد المجيد النجار ، مدير وَكْر الإرهاب بتونس ، يُحدِّثكم

نشر عبد المجيد النجار مندوب القرضاوي في تونس على صفحة اتحاد علماء هذا الأخير نصا وجب أن أردّ عليه لأنني عشت الفترة التي تحدث عنها يقول « عاشت تونس تصحرا دينيا » وهو يكذب في ذلك كذبا مصمتا ويعلم عبد المجيد أنه هو نفسه درس في كلية الشريعة وبعد حصوله على الإجازة أرسلته الحكومة التونسية أيام كان مزالي وزير تربية سنة 1969 إلى الأزهر صحبة ثلاثة طلبة توفي أحدهم وأعدّ هنالك ماجستيرا عاد بعدها إلى تونس ليعين مباشرة أستاذا في كلية الشريعة، فلو كان هنالك تصحر كما تدعي لما تم إرسالك؟ ومن باب الاعتراف بالفضل لأصحابه كان عليك أن تشكر الدولة التي درّستك ومكّنتك من منحة وسفّرتك لتحصل على شهادة تستعملها اليوم لخدمة خصومها
أنس الشابي