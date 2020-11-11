الإخواني الغنوشي يهدّد ويعتبر المس بنِحْلَتِه مسًّا بالأمن القومي التونسي

الغنوشي يهدّد
لمّا يقول الغنوشي إن المسّ من حركته هو مسّ من الأمن القومي للبلاد فإنه يعني بذلك
1) حماية حزبه من أي مساءلة عن فترة حكمه منذ سنة 2011 إلى اليوم
2) منع أي جهة عن مساءلة أعوانه لِما أتوه من جرائم كالتسفير والتعويضات وتحويل وجهة القروض والهبات
3) تهديدا لشركائه من باقي البراوطية بهدم المعبد على من فيه إن تجرأ البعض على تجاوز الخط الذي حدّده في إطار التوافق الموبوء
4) تهديد خصوم حزبه بأن التهجم على عصابته وفضحها وكشف شناعاتها هو خيانة عظمى للوطن يجب أن يحاسب عليها فاعلها
5) تهديدا لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية بمخاطر المسّ من أمن الحركة في قضايا الفساد والإرهاب
أنس الشابي
استمعوا إلى الخلط والتهديد