الإخواني الغنوشي يهدّد بسيناريو المليشيات في ليبيا

أفاد رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، لم يتجاوب الى حد الان مع المبادرة التي تقدم بها والتي تدعو الى الحوار بين الرئاسات الثلاثة وبرعاية رئاسة الجمهورية
وأكد الإخواني الغنوشي، في حوار لــ »ديوان أف أم » اليوم الثلاثاء، ان الحل الحالي للازمة السياسية في تونس يتمثل في الحوار بين الرئاسات الثلاثة من اجل إيجاد حلول توافقية، موضحا ان هذه الازمة تبدو طبيعية باعتبار ان تونس نجحت خلال العشرية الأخيرة في تامين المسار الديموقراطي بعيدا عن السيناريو الليبي او تدخل للميلشيات والقوات العسكرية الأجنبية
وأشار الإخواني الغنوشي الى أن فترات الحكم في فترة ما بعد الثورة شهدت جلسات دورية بين الرئاسات الثلاثة لمناقشة أهم القضايا الوطنية والملفات الهامة التي تهم الشأن السياسي