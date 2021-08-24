الإخواني الغنوشي يقرّر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي لنِحْلَتِه

بلاغ إعلامي: رئيس حركة النهضة الإخوانية يقرر إعفاء المكتب التنفيذي ويعتزم تشكيل مكتب جديد
تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، فقد قرر رئيس الحركة الإخوانية إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي و إعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة
ويهم رئيس الحركة أن يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلّفُوا به ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد
ويؤكد رئيس الحركة على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة الأخ محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه
حركة النهضة الإخوانية
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