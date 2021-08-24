الإخواني الغنوشي يقرّر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي لنِحْلَتِه

24/08/2021 |

بلاغ إعلامي: رئيس حركة النهضة الإخوانية يقرر إعفاء المكتب التنفيذي ويعتزم تشكيل مكتب جديد

 

تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، فقد قرر رئيس الحركة الإخوانية إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي و إعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة

ويهم رئيس الحركة أن يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلّفُوا به ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد

ويؤكد رئيس الحركة على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة الأخ محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه

حركة النهضة الإخوانية
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