الإخواني الغنوشي يستعين بالأمريكان للوقوف أمام صعود عبير موسي

أوّلا أشكر مريم عزوز التي أسعفتني برسالة الغنوشي إلى بايدن
ثانيا: أكملت الآن قراءة ما كتبه الغنوشي إلى بايدن.. وهي رسالة خطيرة تحمل طابع الوشاية والتسوّل ، كعادته
الوشاية بتصاعد الدستوري الحر، ويحذّر بايدن من استشراء هذا الحزب، وينبّهه إلى أنّه حزب فاشي وديكتاتوري، وبإمكانه إن سانده الناس » الأغبياء » أن يجهض ثورة شُغِف بها العالم، وتباهت بها تونس.. خاصّة أنّها ثورة أسهمت أمريكا في إشعالها ورعايتها بأيدي إسلامية، وكانت منارة للشعوب المقهورة في انتشار الديمقراطية
الغنوشي يخشى على هذه المنارة المضيئة أن ينطفئ نورها بتصاعد الديكتاتورية الدستورية. وفي ذلك تحذير بانهزام امريكا في سياستها ، واعتراف بفشلها
خطورة هذا الحزب هو أنّه استطاع أن يجمع إليه نخبا قادرة على أن تكوّن جدار صدّ ضدّ الديمقراطية الناشئة التي يقودها الغنوشي، سيما وأنّ هذه الديمقراطية تواجه مشاكل اقتصادية، وأمكن لهذا الحزب » الرجعي » أن يستغلّها
يعتبر الغنوشي أنّ هذا التيار الدستوري اقصائي، و يسعى إلى استئصال كلّ مبادرة لأجل إرساء الديمقراطية الناشئة التي يحلم الأمريكان في زرعها بأرض تونس، حتى تكون مخبرا لنجاح تجربة الديمقراطية.. وهي إنجازات ناجحة إذا قورنت بمسيرة الديمقراطية بأوروبا التي واجهت أزمات كثيرة حتى تكتمل
ونتيجة لذلك يحقّ لحكومة تونس بقيادة الإخوان أن تفخر بإنجازاتها في تحقيق المساواة بين الجنسين 😇😇😇 وإرساء مؤسسات قوامها الديمقراطية😉😉😉😉 وبصفة أخصّ تحقيق الانتقال الديمقراطي بطريقة سلسة ( يا حليلي)😝😝😝 ولولا كورينا لأمكن لتونس أن تحقق نموّا اقتصاديا معتبرا يقدر على مواجهة التحديات الدولية ( اجبد عليه)😎😎😎
ولا يفوت الغنوشي في هذا السياق التذكير بأنّ تونس قد تحصّلت على جائزة نوبل، وهي جائزة يشهد لنا العالم من خلالها على نجاح عمل الإخوان ( أي ردّو بالكم تصدقو ما يقوله المعارضون والدستوري). وهذا وحده كفيل ؟؟؟
بمدّان يد الطلبة والتسوّل، وذلك
1-ــ أن لا تخذلوا تونس،وهو يقصد الخوانجية، في هذا الظرف الذي انقضّ فيه الدستوري الحرّ على رقبة الغنوشي، و يفوفّر لها بايدن
2-ــ الإعانة والدعم، وتمويل الخزينة الفارغة. حتى يستقيم حال الخوانجية كما استقام في البدايات..وفي هذا الدعم يكتسب العالم نموذجا لانتقال ديمقراطي سلس ، يكون نموذجا يحقّ الاقتداء به في بقية شعوب الدنيا المضطهدة
هذا في إيجاز ما ورد في رسالة الغنوشي الملغّمة.. طبعا كتبها بلغة العم سام، وطبعا لم يكتبها هو، قد يكون نسيبه بوشلاكة ، أو أحد رعاياه، لأنّه عاجز حتى عن الكتابة باللغة القحّة. وكتبها بالانقليزية لأنّ همّه بايدن، خاصّة أنّ صعوده يحمل معه آمالا كثيرة في نفوس الإخوان حتى يستعيدوا مجدا أفل
الثابت في رسالة الغنوشي
أنّ مشكلته العويصة اليوم هو الدستوري الحرّ، الذي لقي منه جفاء وصدّا ، بل وظّف عداءه للخوانجية حتى يجمع إليه كلّ من له آمالا في أقصاء الإخوان، أو آمالا في غد أفضل بعد أن نُهِبت أموال الشعب وفُقّرت تونس،وصارت تتكدّى على أبواب الحكومات الأجنبية
نقطة أخرى، لماذا كتب الغنوشي الآن هذه الرسالة التي تذكّر جماعة أوباما بالعهد الذي مضى؟ والجواب بسيط أوّلا لأنّ بايدن في أوّل مسيرته السياسية الدولية، وثانيا لأنّ الغنوشي شعر بأنّ كثيرا من المعارضين له أدركوا أنّ في وحدتهم قوّة، وأنّهم فهموا أنّ استئصال الداء يجب أن يكون محور نضالهم.. ثمّ بعد ذلك لكلّ حادث حديث.. فكرسي الإخوان بدأ يتكسّر
3-ــ كم ذكّرتني هذه الرسالة بتلك التي أنتعها » برسالة الكذب والتلوعيب » !!!رسالة سرق فيها ردوان المصمودي أسماءنا وأرسلها إلى أوباما في بدايته.. لكن الفرق اليوم أنّنا نراقب ونتابع. وفي الأخير أقول لعبير وللحزب الدستوري : لنواصلو الضرب، كلّ من جهته.. فكاهنهم أطلّ برأسه من ثغرة في حائط معبده.. واصلوا الضرب ونحن معكم.. لنكن يدا واحدة.. ثمّ عندما ننجّي تونس سنتحاور.. ولن نتخاصم، لأنّنا فهمنا الدرس، وادركنا أنّ اختلافنا يجب أن يكون اختلاف تنوّع لا اختلاف تصادم
فلنكن جميعنا حذرين .. لأنّهم بدأوا يقرضون الجذور سعيا إلى الإطاحة بنا
هيا الأولاد والبنات كيفما عهدتكم.. اتلهاولي بيه 😎😎😎😇😇
فنحن ننوب الإعلام ونكفّي ونوفّي
الدكتورة نائلة السليني