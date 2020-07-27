الإخواني الغنوشي ونهضته يدعوان هشام المشيشي لتوسيع دائرة المشاورات مع الأحزاب قبل تشكيل الحكومة

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم امس الاحد 26 جويلية 2020 جلسة استثنائية برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي لتدارس آخر المستجدات السياسية
وبعد التداول تعبر حركة النهضة الإخوانية عن
1. تهنئتها للسيد هشام المشيشي بتكليفه من طرف سيادة رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، داعية إياه لتوسيع دائرة المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية، ووضع برنامج وطني للانقاذ، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة
2. دعوتها كل مكونات الساحة السياسية الى التهدئة والحوار، والى الالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية والاستقرار
رئيس حركة النهضة
الإخواني راشد الغنوشي