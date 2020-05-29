الإخواني التركي أردوغان يرسل كتيبة مؤلفة من خمسين إرهابيا داعشيا لمساندة العميل السراج في ليبيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بأن كتيبة من « المرتزقة » تضم نحو 50 عنصرا يترأسها مسؤول أمني سابق في تنظيم « داعش » الإرهابي من ريف حمص الشرقي في سوريا، قد انضمت للعمليات القتالية التي تخضوها مليشيات طرابلس في ليبيا وشغل قائد الكتيبة المرسلة إلى ليبيا منصبا أمنيا فيما كان يسمى « ولاية حمص »، ومن ثم بايع جبهة النصرة التي أعلنت ولائها لتنظيم القاعدة الإرهابي
وبعد ذلك، اتجه « الداعشي » إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين، بحسب المرصد، ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلا سابقا من التنظيم مع بداية العام الجاري كمرتزقة هناك ، واكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن تركيا تحاول الخلاص من عبء عناصر داعش في مناطق سيطرتها في سوريا عبر نقلهم إلى ليبيا و تم نقل عناصر من داعش يحملون الجنسية التونسية من سوريا إلى ليبيا أيضا