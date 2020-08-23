للمرة الألف، يعلن الرئيس اردوغان عن اكتشاف غازي لتنطلق جموع الاخوان مهللة لهذا الفتح المزعوم والانقاذ الالاهي لاقتصاد تركيا المنهار …
لكن عالم الطاقة والمال لا تحكمه لا عواطف ولا اعلانات ولا تدوينات الحمد والشكر، هذا مجال يستند للمعطيات الملموسة … ولان اعلان اردوغان، كغيره، مجرد فقاعة للبروباغاندا الاخوانية، فقد كذبته الوقائع كما يلي :
1/بعد أقل من 48 ساعة عن اعلان الاكتشاف، تقوم فيتش للتقييمات بخفض الترقيم السيادي لتركيا الى
BB –
مع افق سلبي لانعدام فرص الاستثمار في البلاد
2/تنخفض الليرة التركية بشكل حاد الى مستوى لم تشهد له مثيل من قبل في ظل انهيار المخزون بالعملة الصعبة
3/لم يعلق كبار الخبراء العالميين على حديث اردوغان ليتولى الاتراك انتقاد اعلان رئيسهم وتوصيفه ب : غير الدقيق
حين يكذب الرؤساء … ويكذبهم العالم أو يتجاهلهم … فذلك يعني بداية السقوط
الإخواني أردوغان أو الرئيس الكاذب
للمرة الألف، يعلن الرئيس اردوغان عن اكتشاف غازي لتنطلق جموع الاخوان مهللة لهذا الفتح المزعوم والانقاذ الالاهي لاقتصاد تركيا المنهار …