الإجراءت..خشت الخلاء : واحد و اثنان

باعتباري رئيس لجنة الدفاع عن المضطهد عياشي – العياشي زمال..ومن معه..في القضايا المفبركة « بصنعة فالصو »..نلقى روحي في مازق كرنفالي..واليكم ما يحدث لفريق دفاعو..زملائي الافاضل أمطروني عشية اليوم بسؤال فلكي ..ما لقيتلوش جواب لحد الساعة..لانو في جداول المحاكم عينو قضايا الزمال باعتماد تقنية صواريخ فرط السرعة »ماخ ثلاثة » ….يعني كل نهار زوز والا 3دوسيات في محكمة..من سوق الاثنين للخميس..وباعتبار التعليمات الصادرة بسرعة الفصل ..فالمحاكم صار عندها امبوتياج.. ..كيف ما غدوة ..عينولو بسرعة البرق دوسي في استئناف جندوبة..اللي أسبوعين التالي رفضت تاخير القضية ليطلع المتهمين والمحامون على اش تضمنه الحكم الابتدائي القاضي بعام و8 اشهر..ومحكمة منوبة بعد تهجير رئيسة محكمتها..عينتلو زادة زلسة غدوة..اي كي حصل الخبر اليقين اللي محكمة جندوبة الاستئنافية قررت محاكمتو غدوة..ومنوبة زادة..قالولي زملائي اش نعملو..؟..ولا خبر من ادارة السجون.. ولا من المحكمتين الاثنين ..وين ناوين يهزوه في كمبو الكنفور..لجندوبة..او لمنوبة..فأشار علي احد الزملاء ..باش نكريو درون..تستطلع اتجاه الكورتاج متاع السجون..فقتلو ..ما تعرفش اللي هي ممنوعة أصلا وتهز لڤوانتنامو..انسى..فأشار علي زميل آخر بان نقتسم دور تقصي الكورتاج..جماعة في مدخل اتوروت باجة -جندوبة..وجماعة في مدخل منوبة..وهكة نعرفو وين باش يتحاكم غدوة..فقتلو..ايه فكرة وعليها الكلام..اما قلي سيادتك ربي يهنيك..من وقتاش تبدأ « العسة »..من الفجر..او من طلوع الشمس..او عند التماسي..فرد ضاحكا..ماو نعملو دورية من 4..متاع الصباح..كل زميل يعس ساعة..وهكاكة نشلقو بيهم..واحنا هكاكة وفي خضم التڤازة القضائية…هاتفني زميل من جندوبة عضو هيئة الدفاع وقالي..وعلاش جايين من تونس..توة غدوة نحضر كان جابوه..ونطلبكم التأخير للدفاع..فرد عليه احد الزملاء ..ياخي بجدك تحكي..تخسايل روحك في انقلترا..باش يستجيبو ..تي ماو جمعتين التالي..رفضت المحكمة وحكمت بدون استنطاق..ولا ترافع..الحاصل لحد الساعة ما ناش عارفين وين نكونو..في جندوبة ..والا في منوبة ..!..هذا حال عدالتنا اليوم..لو تعلمون..😡
وهاي عينة من حيرة الزملاء:
السلام عليكم. ثمة جلسة منوبة غدوا ؟ الى جانب جلسة جندوبة ؟ ..وين نمشيو..؟..
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البارحة خليتونا كفريق دفاع..نتڤزو على أنا محكمة سيحال المضطهد قضائيا سي عياشي – العياشي زمال..لجندوبة او لمنوبة..واستقر الرأي على ان ننتشر جميعنا في الارض..مجموعة في جندوبة..والأخرى في منوبة..وبوصول الاولين الصادقين لربوع بوسالم..سال احدهم احد اعوان الحرس ان كان كورتاج الزمال قد مر من هنا..وكان الجواب بالنفي..فواصلوا مهمتهم إلى ان وصلوا لمحكمة الاستئناف بجندوبة..عندها اشعروا بانو موش موجود..ولربما ياتي بعد سويعات..ولربما لا ياتي..فرن الهاتف لمجموعة منوبة..لاشعارها بالوضعية التي يكتنفها الغموض ..فرابطوا بقاعة الجلسة إلى ان تولى رئيس الجلسة المناداة على القضية واخراج الزمال من الجيول..عندها تم اشعار المحكمة بوجود فريق دفاعه بجندوبةوضرورة تاخير القضية للدفاع..إلا ان النيابة بالجلسة عارضت واصرت على المحاكمة..لكن من حسن حظه استجابت المحكمة واخرتها لجلسة 24/10..واعتبار التأخير نهائيا..ومن منوبة رافقت الزمال فرقة مدرعة تعنعن ..وتولول لسجن ايقافه ببرج العامري في مشهد يوحي بمحاكمة اعتى الارهابيين كألكابون .. ..فيما حزم الفريق الوطني الاول للدفاع عن مهزلة مقاضاة الزمال زاده وزواده في اتجاه تونس…شفتو المحاكمة العادلة اللي حلمتو بيها الكل كيفاش انها في احلى تجلياتها../يتبع
الأستاذ عبد الستار المسعودي