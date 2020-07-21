الإتحاد العام التونسي للشغل يُعايِن أن شركة فسفاط قفصة مهددة بالغلق وبالافلاس

واكب الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي اليوم اجتماع المجلس القطاعي للمناجم الملتئم اليوم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع العام والمنشآت العمومية وبحضور الأخ محمد الصغير الميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة كما حضره كل النقابات المعنية بالحوضالمنجمي
واستمع الأخ الأمين العام لأصوات نقابات الحوض المنجمي حيث تبين خطورة الوضع الذي تعيشه المناجم ووصول حالة الاحتقان لدرجات خطيرة للغاية نتيجة حالة الشلل شبه التام التي عليها الحوض المنجمي وعدم قدرة شركة فسفاط قفصة بالالتزام بتعهداتها تجاه الأعوان والمؤسسة والمزودين مما يجعلها على درجة خطيرة من العجز و الهوان
و اتضح للجميع أن شركة فسفاط قفصة مهددة بالغلق وبالافلاس وعدم سداد الأجور نتيجة الاعتصامات و غلقها و منع العمال من الانتاج و العمل
وطالبت النقابات من كافة الجهات بالتدخل لانقاذ المؤسسة من الغرق
وقد بين الأمين العام خطورة ما وصل إليه الوضع في اغلب مؤسسات الدولة خاصة في مواقع انتاج مواد استراتيجية وتصديرية مهمة داعيا كل أصوات الحكمة في الخوض المنجمي للتحرك لإنقاذ شركة فسفاط قفصة ومنع الوصول إلى اغلاقها داعيا إلى ضرورة فتح حوار هادئ داخل الحوض المنجمي للبحث عن حلول حقيقية تخرج المنطقة من وضعها الاجتماعي المتفاقم كما أكد استعداد المنظمة للبحث عن حلول شرلطة توفر إرادة جماعية حقيقية بعيدا عن التجاذبات الحزبية
ويمكن اعتبار أن ما وصلت إليه المؤسسة ينذر بخطورة ما وصلت إليه الدولة من ضعف
المصدر : الإتحاد العام التونسي للشغل