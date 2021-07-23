الإبلاغ السّريع والأكيد عن الإرهابية ابنة راشد الغوشي

في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنيّة بوزارة الدّاخليّة وتوقيّا من الأعمال الإرهابيّة، تدعو وزارة الداخليّة إلى الإبلاغ السّريع والأكيد عن التّكفيريّة « إقبال بنت محمّد علي بن عبد الله » ، ابنة راشد الغوشي التي تذكره بشبابه، مفتّش عنها من أجل تورّطها في قضيّة إرهابيّة، وذلك عند مشاهدتها أو الحصول على أيّة معلومات تخصّها، علما وأنّها قد تكون منتقّبة
وتضع الوزارة على ذمّتكم الأرقام التّالية
71.335.000
80.10.11.11 الرّقم الأخضر
193 الحرس الوطني
197 الأمن الوطني
أو الاتّصال بأقرب وحدة أمنيّة أو عسكريّة