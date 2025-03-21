الإبقاء على الإعلامي هيثم المكي و الأستاذة سلوى الشرفي بحالة سراح

أكدت المحامية سعيدة قراش الإبقاء على الصحفي هيثم المكي والأستاذة الجامعية سلوى الشرفي بحالة سراح، بعد الاستماع إليهما من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني الخاصة بالبحث في الجرائم الإلكترونية
وفي تصريح لموزاييك قال عضو هيئة الدفاع سامي بن غازي إنّ الملف « يتعلّق بتدوينة نشرتها الأستاذة سلوى الشرفي على حسابها بالفايسبوك، في علاقة بالأبحاث بشأن وزيرة سابقة، وقام هيثم المكي بمشاركتها على حسابه بالموقع المذكور، وتمّ تداولها من قبل العديد من الأشخاص
وأشار الأستاذ سامي بن غازي إلى أنّ الدعوى أثارتها النيابة العمومية من تلقاء نفسها