الأم الفقيرة تُزقِِّقُ صغارَها الجياعَ نَفَائِسَ قيس سعيد اللّغويّة

من حمّى الصّيف
يسعى عمر بن الخطاب رحمه اللّه إلى أن يلمّع، هذه الأيّام، صورة الرّجل العادل التّي التصقت به و التصق بها، فخرج في هذه اللّيلة الدّامسة التّي غاب فيها قمرها و هاجت فيها أعاصيرها و قرص فيها بردها: خرج لتفقّد أحوال الرّعيّة و اصطحبته فيها عدسة مصلحة الأخبار و الدّعاية و بعض السيّارات الرئاسيّة و تلثّم بلثام صحراويّ و توجّه خارج المدينة إلى بعض الأكواخ المهجورة و ما فتئ أن استوقفته في طريقه امرأة مكشوفة الرّأس تنفخ في رماد قد فتحت فخذيها على طنجرة مملوءة بماء المستنقع تصبّر صبية حولها « زغب الحواصل لا ماء و لا شجر » قد فتحوا مناقيرهم للهواء ينتظرون شيئا ينزل عليهم من السّماء يسكتون به جوعا و ظمأ. فأومأ قيس سعيد إلى الكاميرا و صاح بالعربيّة الفصيحة و العبارة المليحة : أين الحكومة ؟؟ و أشار إلى عمر بن الخطاب: عليّ ببيت مال المسلمين في الحين، فجاءه عمر رضي اللّه عنه من رأس المال القومي بكنز لغويّ ثمين فيه ما جمع الخليل بن أحمد الفراهيدي و ما أضافه ابن فارس و الأزهري و الجوهري و ابن سيده و ابن منظور القفصي من الجواهر الثمينة و الدّرر النّادرة الكريمة كما جاءه بجرّة العسل قبل أن يكسّرها الأعرابيّ الحالم بعصاه فنفّختْ الأمّ الباكية تلك النّفائس اللّغويّة في الماء و زقّقتها أفراخها و حلّت حناجرها المكلومة بحلاوة العسل المصفّى و عاد ثاني الخلفاء الراشدين إلى قصره فرحا مسرورا و عدت أنا إلى رشدي بعد أن ألقمت نفسي حربوشة مصبّرة ليلة القبض على لسان العرب و ارتشاف رضاب الإعجاز العربيّ
الدكتور الهادي جطلاوي