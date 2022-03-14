الأمني عصام الدردوري يؤكد أنه سيعمل على تتبع البشير العكرمي و مساءلته

نشر ، أمس الأحد 13 مارس ، عصام الدردوري رئيس جمعية الأمن والمواطن التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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الى بشير العكرمي وكيل جمهورية تونس السابق و منظومته التي ظلت جاثمة و بقيمة العدل عابثة و للبشير رمز قذارتها لازالت الى يوم الناس هذا مادحة متغزلة
كن على يقين اني لم ولن اتعب و اني اتابع كل الملفات التي اثرتها ضدي و اقحمتني فيها انتقاما و كيدا لا بحثا عن حقيقة او استردادا لحق
لك ولكل منظومتك البائسة اليائسة
المتغطرسة ، الظالمة
الممتدة و المعلومة فردا فردا
انا بصدد الحصول على جرد شامل و تفصيلي في ما ارتكبتموه من مجازر قضائية و جرائم انكار للعدالة تجاوزت الاشخاص لتطال
وطن لم تعرفوا قط قيمته
و تأكد اني سأعمل على تتبعكم و مسائلتكم و ساسخر كل جهدي كما سخرته لسنوات لذلك
تعي جيدا اني لا اكل ولا امل و لم ولن ترى مني غير الثبات
و التمسك بقضيتي المبدئية الوطنية كل يوم اكثر
فمن حاربكم على امتداد سنوات لن ترهقه معركة حسم واشهر … ولن تجعله تصرفات باقي منظومتك يشعر بمجرد اليأس
اخفاء المحاضر و حجبها و اعدامها جرائم
و سأعمل على ان يقع تتبعكم جميعا
تكريسا لمبدا علوية القانون الذي دستم على نبله
هذا قبل المرور لذكر الاسماء و كل وما اقترفت يداه
العزة للوطن
عصام الدردوري