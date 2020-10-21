الأمم المتحدة تعلن عن توصل طرفي النزاع الليبي إلى سلسلة اتفاقات مهمة

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، عن توصل طرفي النزاع الليبي إلى سلسلة اتفاقات مبدئية في سبيل تسوية الأزمة
وأكدت وليامز، أن الاتفاقات الجديدة، التي تم التوصل إليها بين الوفدين العسكريين من حكومة الوفاق، و »الجيش الوطني » بقيادة المشير خليفة حفتر، في الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5) في جنيف، تشمل إعادة فتح الطرق البرية وخطوط الرحلات الجوية الداخلية، وتسهيل التواصل بين المناطق، بما يسمح بإيجاد حلول لقضية المعتقلين
ومن المقرر أن يتم استئناف الملاحة الجوية بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، أواخر الأسبوع الجاري
كما اتفق الطرفان على « مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري »، واتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية لضمان استمرار تدفق النفط
وأشادت ويليامز بقرار رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق فايز السراج، ترك منصبه، مشيرة إلى أن استقالته يجب أن تسهم في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في البلاد، والمضي قدما نحو تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا
ونددت المسؤولة الأممية بالتدخلات الخارجية في النزاع الليبي، مطالبة تلك الدول بـ »رفع أيديها » عن ليبيا
المصدر / وكالة الأنباء لليبية