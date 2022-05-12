الأستاذ محمد محجوب يطلب من قيس سعيد الإعتذار لجهله بتاريخ تونس

إلى حاكم تونس
على من يحكم تونس أن يعرف تاريخها .. وما من عيب في أن يستعين الحاكم بالعلماء والعارفين .. اللهم إلا أن يعتبر نفسه نبيا يوحى إليه .. فاحذر أن تحمّلنا مزيد الجهالات
إن عدم معرفتك أيها الحاكم الشعبوي بتاريخ تونس وخلطك بين فتراته ومراحله فضيحة أمام الداخل والخارج.. وهو خاصة فضيحة أمام جيراننا الجزائريين والمصريين والليبيين وأمام الفرنسيين الذين سيشجعهم خطؤك هذا على الاستخفاف بك ولا نرضى لتونس أن يستخف برئيسها أحد ولو كنا على خصام معه . ولو كنت تحترم التاريخ وتحترم ذاكرة شعبك (الذي لم يولد مع آخر مطر ) لاعتذرت وكررت الاعتذار .. ولكن ما العمل مع من تأخذه العزة بالغلط كل صباح – عفوا : كل مساء
محمد أبو هاشم محجوب
في12 ماي 2022
لا تكن مثل قيس، يا بني، واستشر أهل الذكر إن كنت لا تعلم