الأستاذ محمد محجوب يتحدى قيس سعيد بأن يضع في ميزان أي استفتاء مواصلة حكمه من عدمه

السيد قيس سعيد كفى إيهاما بأن لكم تاريخا. ليس لكم أي تاريخ. أنتم مساعد جامعي دون دكتوراه رغم تمتعكم طيلة حياتكم الجامعية بمنحة بحث من أجل استكمال شهاداتكم وفي مقدمتها رسالة الدكتوراه
1- ليس لكم أي مشروعية لا سياسية ولا نضالية ولا علمية ولا برنامج لكم.. وتاريخكم فارغ من كل نفس ثوري أو حتى احتجاجي .. وكفى تعللا بأن صلاحياتكم لا تسمح. لقد ترشحتم وأنتم على علم بذلك. وكان عليكم التحرك في حدود تلك الصلاحيات في انتظار أي تحوير للدّستور قد يأتي وقد لا يأتي
2- لذلك أعتبر أن ما كنتم تتدللون به من أرقام مرتفعة معبرة عن الإقبال الشعبي على برنامجكم أو على أخلاقكم أو على نظافتكم لم يعد له أي وجود ذو دلالة. وقد أخذتم الوقت الكافي لأكل هذا الرصيد مثلما أكل الحمار الدستور
3- أتحداكم أن تضعوا اليوم في ميزان أي استفتاء مواصلة حكمكم من عدمها. وإني جاد في هذا التحدي
4- وفي الأخير أرجو أن تضعوا في اعتباركم أن الكثير من التونسيين أصبحوا يخجلون من وجودكم على رأس دولتهم، وفي مقدمة أولئك التونسيين المثقفون الذين تحاشيتم دائما محاورتهم أمام الشعب
5- أرجو تنبيهكم إلى بداهة بسيطة: لقد أصبحتم عائقا
محمد أبو هاشم محجوب