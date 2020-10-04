الأستاذ عميره عليّه الصغيّر يساند عبير موسي لما تتعرض له من السفلة وأعداء الوطن

كل المساندة لعبير موسي لما تتعرض له من السفلة وأعداء الوطن
ليس لي ماض مخجل اريد طيّه و لا مصلحة او وظيف أود اقتناصهما ، انا متقاعد استاذ تعليم عال ، وطول عمري اعتبر نفسي يساريا وعشت كذلك ولازلت على قناعاتي، ولست في حاجة لمكرمة و لا « مزيّة من أحد »، فقط شعوري وواجبي يمليان عليّ أن اساند هذه الزعيمة الصاعدة، عبير موسي، علاوة على ماضيها التجمعي، حيث أراها و حزبها القادرين فعلا على اعطاء الأمل للتونسيين لإسترجاع وطنهم و طرد من اختطفوه في غفلة من الغافلين والمدّعين الثوريّة دائما. يمكن أن لا أن أشارك الحزب الدستوري الحر في تقييمه لتاريخ حكمه، الذي كنت من معارضيه و اكتويت باستبداده، ولا حتى ما يقدّمونه كمشروع لتونس، غير ان هذا الحزب أراه الوحيد القادر فعلا، لو أحسن التحالف مع بقية الطيف الديمقراطي و الوطني، على انقاذ البلاد ممّا تردّت فيه لأنّ المسألة هي « أن تبقى تونس او لا تبقى ». الحالمون دوما والنرجسيّون دوما والحاسدون دوما اوالغافلون دوما لا يصنعون التاريخ فقط يسايرونه حتى يضمحلّوا
الأستاذ عميره عليّه الصغيّر