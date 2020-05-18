الأستاذ عماد بن حليمة يسخر من الخوامجي ماهر كنوز و يدعوه للرقص إن استطاع

نشر اليوم المحامي عماد بن حليمة التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك مرفوقة بالصورة أسفله
ايا يا سي ماهر كنوز هاني لقيتها التصويرة واضحة متاع الرقص و هاني باش انهبطها لمتابعي شخصي و راهو موش فوق الطاولة اما علىالمنصة و نشطح التكنو و الصامبا و الفلامينقو و التويست و اللامبادا و غيرهم و هذا موش عيب و افضل من تبييض الارهاب و اللواط و جهاد النكاح و حمل السلاح ضد قواتنا المسلحة و التخابر مع جهات اجنبية
يا حسرة على ايامات الجو و السهريات ؛ سمارة و تور خلف في سوسة و صقاتس الهناء و صحراء بيتش في المنستير و البراكة و البلازا في تونس و منهاتن في الحمامات ، هاكم بلايص سهرياتي قبل؛ النضال و الوعي لا يمنعان من الترويح عن النفس و ملي شفنا وجوهكم اللطف جاء كان الكساد و الميزيريا
في الوقت اللي انا نحكي عليه كان باعثك بن علي مع مجموعات الخوانجية اللي خرجوا للجزائر تتجسس عليهم و بعد كيف فاقوا بيك طردوك و قعدت هامل
هيا توا نعملو شطحة باهية في باردو و جيبلنا حتى السلامية متاع الخرخاري؛ باهي الريتم و ايشطح
الوهرة و الريشة عندها ناسها موش وجوه لوح كيفكم