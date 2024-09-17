الأستاذ عبدالستار المسعودي يعرض برنامج التنكيل اليومي بالمرشح للرئاسية عياشي زمال

-اليوم الصباح هزتو فرقة امنية من سجن بلا ريجيا بجندوبة إلى القيروان..4ساعات في الذهاب وفي سيارة كونفور.. و4اخرين في الرجوع..(والفطور ماء)
-غدوة الاربعاء 18..جلسة في جندوبة..يخرج من 7..ويروح 5 العشية..والفطور (ماء)
-الخميس 19..(.نهار كلب )..عندو محكمة سليانة..3ساعات مشي..و3 روتور..وفي سيارة كونفور..والفطور ماء
وبين البينين ..عندو محكمة منوبة..3سوايع مشي و3 روتور..وكي يكمل..سيارة الكونفور تهزو لمحكمة تونس 2..والعشاء كسكروت عياري
محلاها بلادنا اللي خذات جائزة نوبل ..ما عليش ربي معاه
الأستاذ عبدالستار المسعودي