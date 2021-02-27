الأستاذ أمين محفوظ يُلقِّن درسا دستوريا لخنفوس الفول

بلغ إلى علمي أن « مقرر الدستور »، و صاحب خاصة مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الهزيل، تساءل كيف يمكن للمحكمة الدستورية مباشرة أعمالها بتسعة أعضاء
أعرف جيدا أن هذا الشخص متطفل على القانون الدستوري وساهم بنسبة كبيرة في تعثر إنتقال تونس إلى دولة قانون أو حتى فشله، ولكن لا أعرف أنه ضعيف جدا في الحساب
1- تم انتخاب قاضية من قبل مجلس نواب الشعب بالمحكمة الدستورية
2- بحذف كلمة « تباعا »، يمكن للمجلس الأعلى للقضاء إنتخاب 4 أعضاء ويمكن لرئيس الجمهورية تعيين 4 أعضاء
1+4+4= 9
بما يسمح، إذا ما تم تعديل القانون الأساسي لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بتعيين 9 أعضاء وهو العدد الأدنى لمباشرة المحكمة الدستورية عملها رغم فشل مجلس نواب الشعب في إنتخاب البقية أي 3 أعضاء
الأستاذ أمين محفوظ