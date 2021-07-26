الأستاذ أمين محفوظ ينصَحْ الغنوشي بَاشْ يِشْكِي لِلْعِرْوِي

لا أثق في ديمقراطيتهم ومع ذلك يبقى الدستور هو الفيصل
حاولوا إقناعنا بانتقال ديمقراطي والحال وأن خياراتهم الدستورية والقانونية كانت بعيدة كل البعد عن الديمقراطية. أما عن ممارساتهم فحدث ولا حرج خاصة في مجالي الحريات والمساواة
عرقلوا منذ الوهلة الأولى إرساء محكمة دستورية، تضمن علوية الدستور ولا شيء غير الدستور، في الآجال الدستورية ثم صوتوا ضد الكفاءات المشهود لهم دوليا ومنعوا البقية منهم من الترشح بل وحاربوهم دون هوادة في حين رشحوا نكرات بغاية ضمان إرساء مشيخة دستورية
على من لا يقبل بتأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور الذي وضعوه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية وذلك بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه
الأستاذ أمين محفوظ