الأستاذ أمين محفوظ يكتب : لا للتلاعب بوحدة الدولة واستقرارها

يجب التذكير أنه سبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المسؤولة، بصورة حصرية طبق المنظومة القانونية، على ضبط رزنامة الانتخابات، أن ضبطت تاريخ إجراء الانتخابات البلدية سنة2017 وكانت سلطة رئيس الجمهورية، في مجال إصدار الأمر بدعوة الناخبين ليوم الانتخاب، مقيدة
ومع ذلك فقد إمتنع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن إصدار هذا الأمر
وكان بإمكان الهيئة المرور بقوة وتطبيق، ما نستمع إليه اليوم، بنظرية الإجراءات المستحيلة إلا أنها فضلت المحافظة على وحدة البلاد من خلال الابتعاد عن التصعيد وتم الاتفاق مع رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة ورمز وحدتها ويضمن إستقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور ، على موعد جديد لاجراء الانتخابات
وتنفس الجميع الصعداء
القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري
الأستاذ أمين محفوظ