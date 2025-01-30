الأستاذ أمين محفوظ يقول كفى : ظلما…كفى تلاعبا بالعدالة

نشر منذ قليل الأستاذ أمين محفوظ التدوينة التالية على حسابه الرسمي بالفايسبوك معلقا على الإشعار إلى الذي أرسلته عبير موسي ، رئيسة الدستوري الحر ، إلى الشعب التونسي
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هذا هو الرد الطبيعي في ظل غياب أهم الضمانات الدستورية، على أرض الواقع، للمحاكمة العادلة
أين المجلس الأعلى للقضاء ؟
أين المحكمة الدستورية ؟
أين علوية الدستور ؟
كفى تطبيقا لنصوص قانونية انتهت صلوحية العمل بها
كفى تطبيقا لنصوص قانونية سالبة للحرية ومخالفة للدستور وللمعاهدات الدولية الملزمة للدولة التونسية
كفى ظلما
كفى تلاعبا بالعدالة