الأستاذ أمين محفوظ يطلب حق الرد على كوثر زنطور وآسيا العتروس و التليلي المنصري

نشر اليوم الأستاذ أمين محفوظ التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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تتضح الرؤية بفضل الحوار
لما طلبت من إدارة موزاييك حق الرد على المغالطات والأخطاء التي وردت في تعليق كل من كوثر زنطور وآسيا العتروس على الحوار الذي تم بيني وبين السيدة آمنة بن دوة بتاريخ 23 جويلية 2024 في حصة « ميدي شو »، أجابتني الإدارة أن هيئة الانتخابات طلبت كذلك حق الرد على أقوالي
فكان رد فعلي من حق أي كان طلب حق الرد
غير أن إدارة الإذاعة سمحت في اليوم الموالي للسيد التليلي المنصري بالرد على أقوالي ورفضت بالمقابل تمكيني من حق الرد
وقد ضاعف رد السيد التليلي المنصري من قلقي إذ قدم، في تقديري، قراءة خاطئة للإطار القانوني للانتخابات الرئاسية
وقد كانت حصة 24 جويلية 2024 منطلقا لحملة تشويه صادرة ضدي. في حين وجهت هيئة الانتخابات للصحفيتين تنبيها
يبدو لي أن توفير فرصة للحوار المباشر وفي كنف الاحترام مع كل هذه الأطراف هو السبيل الوحيد لإنارة الرأي العام