الأستاذ أمين محفوظ يسجل أن هيئة بوعسكر للانتخابات قد تخَلّتْ عن واجباتها القانونية وعن احترامها للدستور

24/04/2024 |

يثير بيان هيئة الانتخابات الحيرة

فهل تخلت الهيئة عن واجباتها القانونية وعن احترامها للدستور ولقانونها وللقانون الانتخابي ؟

الفصل 3 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة لسنة 2012:
 تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها… وتقوم في هذا الإطار بما يلي

5- وضع رزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي

النتيجة

تتم دعوة الناخبين، طبق الفصل 101 من القانون الأساسي للإنتخابات والاستفتاء ، بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع الذي نجده في رزنامة الانتخابات الرئاسية وموضوع قرار صادر عن هيئة الانتخابات

الأستاذ أمين محفوظ