الأستاذ أمين محفوظ يسجل أن هيئة بوعسكر للانتخابات قد تخَلّتْ عن واجباتها القانونية وعن احترامها للدستور

يثير بيان هيئة الانتخابات الحيرة
فهل تخلت الهيئة عن واجباتها القانونية وعن احترامها للدستور ولقانونها وللقانون الانتخابي ؟
الفصل 3 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة لسنة 2012:
تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها… وتقوم في هذا الإطار بما يلي
…
5- وضع رزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي
النتيجة
تتم دعوة الناخبين، طبق الفصل 101 من القانون الأساسي للإنتخابات والاستفتاء ، بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع الذي نجده في رزنامة الانتخابات الرئاسية وموضوع قرار صادر عن هيئة الانتخابات
الأستاذ أمين محفوظ