الأستاذ أمين محفوظ يسأل : متى تنتهي المدة الرئاسية لقيس سعيد ؟

نشر منذ حين الأستاذ أمين محفوظ التدوينة أسفله على صفحته الرسمية بالفايسبوك
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المدة الدستورية
1- الفصل 75 من دستور 2014 » ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام
2- الفصل 141 من مجلة الالتزامات والعقود : إذا قدر الأجل بالأسابيع أو الأشهر أو السنين اعتبر الأسبوع سبعة أيام كاملة والشهر ثلاثين يوما كاملة والسنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة
3- أدّى السيد قيس سعيد اليمين الدستورية يوم 23 أكتوبر 2019
الأسئلة التي توجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها مسؤولة عن إدارة الانتخابات في جميع مراحلها وعن نزاهة وحرية وشفافية الانتخابات
– متى تنتهي المدة الرئاسية للسيد قيس سعيد ؟
– هل يسمح تاريخ 06/10/2024 المختار لإجراء الدورالأول من الانتخابات الرئاسية من احترام المدة الدستورية ؟
للتاريخ رفض السيد محمد الناصر خرق المدة الدستورية كما احترم المسؤولون السابقون للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المدة الدستورية