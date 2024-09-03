الأستاذ أمين محفوظ يؤكد أن هيئة بوعسكر للإنتخابات خسرت معركتها القانونية

إلى ماذا تدفع هيئة الانتخابات، كطرف في الخصومة، عندما خسرت معركتها القانونية وامتنعت عن تنفيذ حكم بات صدر عن هيئة قضائية لها الكلمة الأخيرة في نزاعات الترشح والنتائج ؟
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ماذا بعد الهروب إلى الأمام ؟
الانتخابات ليست حربا،
الانتخابات ليست مسألة بقاء أو فناء،
الانتخابات ليست فخا أو مجموعة من الفخاخ،
تقوم الانتخابات على التعددية وعلى التنافس الشريف بغاية ترجمة الإرادة الحقيقية للشعب دون تدخل أي كان.
غير ذلك هو تزوير لإرادة الشعب.
وتعود الكلمة الأخيرة للقاضي الانتخابي الذي بإمكانه إلغاء نتائج الانتخابات
الأستاذ أمين محفوظ