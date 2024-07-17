الأستاذ أمين محفوظ يؤكد أن القانون لا يسمح لهيئة بوعسكر للانتخابات فرض شروط جديدة

نشر هذا الصباح الأستاذ أمين محفوظ التدوينتين أسفله تباعا على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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هل احترمت هيئة الانتخابات قانونها الأساسي لسنة 2012 ونشرت قرارها الترتيبي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ؟
« الفصل 19 – يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة أو نائبه عند الاقتضاء وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها تسليط العقوبات غير الجزائية المترتبة عن المخالفات الانتخابية
تكون التراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون
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لا يسمح القانون لهيئة الانتخابات فرض شروط جديدة
لا لتقويض حق الترشح
لم يفرض الدستور ولا القانون الأساسي لهيئة الانتخابات ولا القانون الأساسي للإنتخابات واجب سحب استمارة التزكية من هيئة الانتخابات
على الهيئة قبول الترشحات طبق الشروط والإجراءات التي جاء بها القانون الانتخابي دون سواه