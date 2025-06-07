الأستاذ أحمد صواب يحرم من حضورجنازة ابن أخيه

هو أحمد صواب، لا اسمًا يمرّ في نشرةِ موقوفين، بل سيرةُ زمنٍ معطوب، رجلٌ لا يُحاكم وحده… بل تحاكَم في شخصه وطن بأسره
أراد أن يودّع ابن أخيه، لا ببيانٍ ولا ببلاغٍ، بل بنظرة أخيرة تغسل صمت الغياب، أن ينحني للحظة أمام القبر لا خضوعًا، بل وفاءً للدم، وانتصارًا لما تبقّى من إنسانٍ في جسدٍ قُيّد بالحديد
لكن العدالة، حين تنسى قلبها، تتحوّل إلى آلة، وحين تُدير ظهرها للوجدان، تغدو أداةً في يد الصلابة العمياء، قالوا له: ابقَ حيث أنت. فوداعك لا يدخل تحت فصول المجلة الجزائية، ولا تُؤمّن له حراسة في دفاتر الإجراءات
يا سادة القرار، إنكم لم ترفضوا مجرّد خروج، بل أغلقتم باب الذاكرة على رجلٍ كان يطلب حقّه في الوجع، وأنتم بذلك لم تحجبوا عن أحمد صواب طريق المقبرة، بل قطعتم عليه طريق الاحساس بأنه انسان في هذا الوطن، الذي أضحى يخاف وداعًا كما يخاف صوتًا، ويهاب الدموع كما يهاب الحقيقة
فلتعلموا… أن الجنازات لا تُمنع، بل تُؤجل إلى حين قيام العدالة
الأستاذ سامي بن غازي