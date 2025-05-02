الأستاذ أحمد صواب وجد تونس التي يحبها في زنزانتـه

02/05/2025 |
الأستاذ أحمد صواب وجد تونس التي يحبها في زنزانتـه

زرت اليوم العزيز الأستاذ أحمد صواب في سجن المرناقية، وهو يوجّه تحية عزّ وصمود لأهل الحرية، وقد أبلغني توجيه ثلاث رسائل موجزة على لسانه لأصدقائه ومحبّيه

أنا أحب تونس من الصحراء لجبال خمير مرورا بالسباسب، واكتشفت أنه يشاركني في الزنزانة مساجين حق عام من سليانة وقفصة وتوزر. ببساطة وجدت تونس التي أحبها في زنزانتي

كنت أشعر سابقا أنني محاميا بين القضاة واليوم أشعر أنني القاضي بين المحامين. هي رسالة واحدة دائما: الانتصار لدولة الحق

أنا دائما حرّ وسأبقى حرا استئنافا وتعقيبا في المحنة. حرّ في المحنة وليس رغم المحنة

الحرية لأحمد صواب
الحرية لكل المعتقلين

الأستاذ كريم المرزوقي