الأستاذة منيرة عياري تكشف مؤامرة حزب المقرونة والإخوان

حتى يعرف الشعب التونسي لماذا استمات كل من النهضة
وقلب تونس لتمرير قرار العمل عن بعد في مجلس النواب هو في الحقيقة ليس حرصا على صحة النواب بقدر ما هو حرصا على تمرير مشروع قانون عدد104/2020 المتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الذي سيكون حبل النجاة لنبيل القروي
وطبعا هذا تم في اطار مقايضة كالعادة بين النهضة وقلب تونس تمرير القانون مقابل عدم الامضاء على عريضة سحب الثقة والبقاء في الحزام السياسي للحكومة
هؤلاء المجرمون يعملون ليلا نهارا من اجل مصالحهم الخاصة ولا تعنيهم مصلحة تونس عكس ما يدعون
اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
الأستاذة منيرة عياري