الأستاذة عبير موسي توجّه تنبيها شعبيا مسجلا إلى قيس سعيد لاتخاذ الإجراءات الفورية لحماية الأمن القومي التونسي

19/12/2022 |

أصدرت مساء اليوم الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التسجيل أسفله

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🔴تنبيه شعبي موجه إلى الحاكم بأمره لاتخاذ الإجراءات الفورية لحماية الأمن القومي التونسي

🔴تنبيه بواسطة عدل منفذ لهيئة التزوير والتدليس لإيقاف العملية الاجرامية التي تقودها والامتناع عن صرف مليم واحد من المال العام للانقلاب على الإرادة الشعبية

🔴تحذير شديد اللهجة من تنصيب برلمان مرفوض شعبيا

🔴تحذير المنظمات الدولية الرسمية التي ترتبط معها تونس من الاعتراف بنتيجة جريمة 17 ديسمبر 2022

🔴رفض التدخل الأجنبي لفرض اي مخطط او خارطة طريق على الشعب التونسي

🔴رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان وإدانة أي دعوة للحوار يكون فيها الإخوان طرفا 

🔴وجوب تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مطابقة للمعايير الدولية