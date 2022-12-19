الأستاذة عبير موسي توجّه تنبيها شعبيا مسجلا إلى قيس سعيد لاتخاذ الإجراءات الفورية لحماية الأمن القومي التونسي

أصدرت مساء اليوم الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التسجيل أسفله
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🔴تنبيه شعبي موجه إلى الحاكم بأمره لاتخاذ الإجراءات الفورية لحماية الأمن القومي التونسي
🔴تنبيه بواسطة عدل منفذ لهيئة التزوير والتدليس لإيقاف العملية الاجرامية التي تقودها والامتناع عن صرف مليم واحد من المال العام للانقلاب على الإرادة الشعبية
🔴تحذير شديد اللهجة من تنصيب برلمان مرفوض شعبيا
🔴تحذير المنظمات الدولية الرسمية التي ترتبط معها تونس من الاعتراف بنتيجة جريمة 17 ديسمبر 2022
🔴رفض التدخل الأجنبي لفرض اي مخطط او خارطة طريق على الشعب التونسي
🔴رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان وإدانة أي دعوة للحوار يكون فيها الإخوان طرفا
🔴وجوب تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مطابقة للمعايير الدولية