الأردن يحبط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني

أعلن الأردن، الثلاثاء، إحباط دائرة المخابرات : مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني عن إلقاء القبض على « 16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021
وقالت دائرة المخابرات العامة الأردنية إن المخططات شملت قضايا: « تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة
وكذلك « تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج
وأحالت الدائرة القضايا إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني
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