الأديب حسن بن عثمان يرد ب « قروي يرعب » على انحطاط راشد الخياري

في الحصّة القادمة من برنامج « نحنا الكل » على قناة : تونسنا
حضر النائب راشد الخياري كضيف على الهاتف، وحين سألته في الهاتف من الستوديو وتسجيل التصوير
ـ ثقافتنا الإسلامية وأخلاقنا تشدّد على أن « المجالس أمانات »… فكيف سوّلت لك نفسك بخيانة المجلس والأمانة؟
فأجابني
ـ أنت سكران فما دخلك في الثقافة الإسلامية ومجالس النواب المحترمين وأخلاقهم، أمثالي؟
فأطلقت له « القروي » طلقة انقطع معها الهاتف، معه ومع أمثاله… فاختفى راشد الخياري كانه لم يكن
أرجو من منتجة البرنامج السيّدة مروى الرمضاني بثّ كامل مداخلة راشد الخياري الهاتفية وما جاء فيها من عدوانية وانحطاط السيّد النائب في مجلس النواب والنائبات واتلاف الكرامة الوطنية
هلا هلا
حسن بن عثمان