الأحزاب مطالبة بمواجهة «الاحتكار» السياسي

قيل قديما «كما تكونوا يولى عليكم» وقيل أيضا «الناس على دين ملوكهم» والحقيقة أن التاريخ البشري زاخر بالتجارب «الإيجابية» التي كسرت فيها الشعوب مثل هذه المقولات والقواعد السلبية القائمة على نظرة دونية للشعوب، وصاغت تجارب إبداعية تراكم من خلالها المنجز الإنساني في علاقة بإعمال حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة وأصبحنا نتحدث عن الديمقراطية كنموذج حكم وأصبحت الشعوب والدول تفاخر بالانضمام إلى «نادي الدول الديمقراطية» التي كان مهدها غربيا وانتشارها معمّما في مشارق الأرض ومغاربها بما في ذلك تونس التي عرفت بين 2010 و2011 ملحمة لم تكتمل في هذا الاتجاه وتقف اليوم في مفترق طرق أمام إشارة ضوئية مخيفة هي : الاحتكار السياسي
وفي انتظار أن تبتدع المجموعة البشرية نموذجا آخر يكرّس الحقوق ويجذّر المشاركة المواطنية الواسعة في الشأن العام ستبقى وصفة الديمقراطية الراهنة العُملة التي يتوجب على الشعوب في مطلع القرن الواحد والعشرين تداولها
وكما هو معلوم فإن من متطلبات هذه الديمقراطية، إلى جانب عناصر كثيرة، وجود ما يعرف بالوسائط التي يضيف منتقدوها أنها أصبحت تقليدية، والحال أن وصفة «التقليدية» ليست بالضرورة سلبية إذا نظرنا إليها من زاوية العمق التاريخي والمكاسب الإنسانية والفائدة المرجوة، ونتحدث هنا عن الأحزاب السياسية بشكل خاص كمنظمات مهيكلة ومرتبة أفقيا وعموديا ومنتشرة في الوطن وحريصة على كسب ثقة المواطنين وتأطيرهم وتوعيتهم للوصول سلميا للحكم والبقاء فيه
ولم تخرج بلادنا قبل الاستقلال وبعده عن هذا النهج، فظهرت الأحزاب منذ مطلع القرن العشرين إلى جانب الجمعيات المدنية والنقابات المهنية، وعرفنا بعد ذلك نظام الحزب الواحد ونظام الحزب المهيمن وانحسر عدد الأحزاب في مجموعة صغيرة حاصلة على الترخيص القانوني لا يتجاوز عددها أصابع اليدين فيما ظلت أحزاب أخرى قليلة أيضا «خارج القانون» أو بالأحرى خارج المربع الذي رسمه الحزب الحاكم لما أسماها «الديمقراطية» على الطريقة التونسية
بعد 2011 حصل الانفجار، وارتفع عدد الأحزاب إلى أكثر من مائتي حزب أغلبها خارج الخدمة ولا وجود فعلي، ميداني وافتراضي إن جاز القول، سوى لعدد محدود لا يتجاوز الثلاثين أو الأربعين حزبا خصوصا في الاستحقاقات الانتخابية
وكما هو معلوم فقد أمسكت حفنة صغيرة من الأحزاب و«الشركات الحزبية» و«المشاريع الحزبية العائلية» بدواليب الحكم خلال هذا العقد وتقاسمت في ما بينها الغنائم وكان الحصاد كارثيا وكانت ثورة مضادة أجهضت أحلام التونسيين في تحقيق الحرية والكرامة بكل معانيها وأبعادها لدرجة بلغت فيها الدولة حالة الإفلاس والشعب مرحلة «التدافع» نحو المجهول
وللأسف، عجزت الأحزاب الوطنية ذات الأطروحات المتشبعة بالقيم المدنية وصاحبة الرؤى والبرامج الكفيلة بإنقاذ تونس عن فرض صوتها وكسب ثقة التونسيين فيها نتيجة البيئة المناهضة للديمقراطية في المجتمع التونسي إلى جانب أخطائها الذاتية بطبيعة الحال وهي ليست بالهيّنة
في غضون ذلك، سمحت الشعبوية بصعود نجم الشخصيات غير المتحزبة وكان وصول رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى سدة الرئاسة ضربة قوية لهذه الوسائط التقليدية التي شارك بعضها في نجاحه، وفي مرحلة ثانية في بقائه وتمترسه في موقعه بفعل الفشل في العمل معه ومشاركته في الحكم بما أن الصراع احتد بين الجميع حول الحكم تحت يافطة إرادة الشعب والشرعية الانتخابية
والنتيجة كما صار معلوما دائما أن بسط رئيس الجمهورية دكتاتوريته الدستورية على حد قول أستاذ القانون أمين محفوظ والتوسع المبالغ فيه في تأويل الفصل 80 من الدستور وإدخال البلاد في حالة الاستثناء التي باتت للأسف مطولة ومن غير المؤكد اقترابنا من محطة الخروج من هذا الاستثناء و«احتكار» ساكن قرطاج لكل الصلاحيات بموجب الأمر عدد 117 الذي هو في النهاية بمثابة «الدستور الصغير» الذي عوض دستور 2014 «المعلق» في اغلب أركانه
في السياسة كما في مجالات حياتية أخرى، ووفق المقاربة الديمقراطية تحديدا لا يمكن مواجهة «الاحتكار» بـ«الاحتكار» غير أن الأحزاب، هذه الوسائط التقليدية وحجر الأساس في الديمقراطية مطالبة بدورها بمواجهة الاحتكار السياسي والتعبير عن وجودها انتصارا للديمقراطية ولحقّ التونسيين في المشاركة في الشأن العام
ويبدو أن عددا من الأحزاب بدأت تستفيق من «لطخة» انتخابات 2019 بشقيها الرئاسي والتشريعي وما حلّ بتونس بعدها، ويبدو أيضا أن هذه الأحزاب بدأت تتلمس طريق مواجهة الاحتكار السياسي والأمل أن يكون نهجها مختلفا عن نهج السلطة في مواجهة الاحتكار في المجال الاقتصادي خصوصا ونحن نكابد فقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية
صحيح أن بعض الأحزاب التي ستنخرط أو هي انخرطت بعد في المواجهة لا يرجى منها خير كثير بما أنها جُرّبت فخابت كما يقال وفي مقدمتها النهضة ومن لف لفها لكن أحزابـا أخرى ـ لا نتفق معها بالضرورة ـ دشنت نسقا تصاعديا في الحضور الميداني والافتراضي كالحزب الدستوري الحر الذي قالت رئيسته أن تحرك الحزب الأخير في الشارع بالعاصمة الأحد الماضي هو : بث تجريبي لتحركات احتجاجية قادمة.. للمطالبة بإنهاء الحالة الاستثنائية والذهاب نحو الانتخابات والتنديد بالوضع الاقتصادي للبلاد
أحزاب أخرى، سجلت حضورها في المشهد بطرق مختلفة وفعّلت أطرها وهياكلها القيادية كحزب التيار الشعبي الذي أعلن أمينه العام بوضوح غداة المجلس الوطني الأخير أنه : لا مجال لإلغاء الأحزاب.. ويجب على الرئيس التفاعل معها
وفي نفس العائلة القومية تتجه حركة الشعب نحو عقد مؤتمرها الوطني الثاني الأسبوع القادم والهدف الرئيسي إلى جانب انتخاب القيادة وربما تجديد الثقة فيها : تقديم تصور يتناسب مع المتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد
وقبل فترة وجيزة، عرف حزب آفاق تونس ما يقال اليوم في الساحة السياسية أنه «عملية ضخ دماء جديدة» من خلال اختيار شخصية جديدة على رأس الحزب أصبح لها حضور إعلامي لافت خصوصا بالدخول في استطلاعات الرأي
وتتواصل أيضا تجربة «الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية» التي تضم أحزاب التيار والتكتل والجمهوري وتستند في عملها إلى الرصيد التاريخي لمكوناتها
وفي العائلة اليسارية أيضا، يثابر الحزب الاشتراكي لتسجيل حضوره وتقديم الإضافة في المشهد وتأرجحت بقية الأحزاب بين الظهور المناسباتي المحدود أو : النوم في العسل
وفي صفّ الأحزاب الراديكالية يبقى حزب العمال الأكثر حضورا – رغم تواضع قاعدته الجماهيرية – في الشارع السياسي وفي الفضاء الاتصالي حيث اختار على سبيل المثال النزول للشارع يوم 14 جانفي 2022 بمفرده وتواترت في الفترة الأخيرة بياناته حول أغلب القضايا والمسائل الوطنية والإقليمية والدولية
إن الأحزاب السياسية في تونس هي اليوم أمام امتحان وجود، إما أن تكسر الاحتكار السياسي وتصلح وتُصلح وتؤسس لمشاركة شعبية حقيقية في الشأن العام استعدادا للاستحقاقات القادمة أو ترك المجال للأسف لكيانات هلامية تمارس التقية وتعبث بالديمقراطية وحينها يكون الموقف عسيرا أمام التاريخ وأمام الشعب وأمام الوطن
بقلم:مراد علالة