الأجواء السورية تتحول إلى مسرح لتصدي الطائرات الإسرائيلية للصواريخ والمسيّرات الإيرانية

شهدت الأجواء السورية خلال الساعات الماضية تصعيدًا خطيرًا بين إسرائيل وإيران، تمثّل في سلسلة من الاعتراضات المتبادلة للطائرات المسيّرة والصواريخ، من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية وقوات “التحالف الدولي”، وأصبحت سماء سورية مسرحا للطائرات الإسرائيلية وتحولت إلى ساحة اشتباك جوي
ما أسفر عن أضرار مادية في مناطق متفرقة، وإصابة مدني على الأقل، وسط حالة من الذعر بين السكان المحليين
وتحوّلت سوريا، مرةً جديدة، إلى ساحة مفتوحة لصراع القوى الإقليمية والدولية، حيث تُستخدم أراضيها وأجواؤها لتصفية الحسابات بين أطراف كبرى، على رأسها إيران وإسرائيل، وبمشاركة فاعلة من “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة
هذا التصعيد المستمر يكشف هشاشة السيادة السورية، ويضع المدنيين في مرمى نيران لا يملكون فيها لا دورًا ولا خيارًا، في ظل غياب أي مظلة حماية أو إرادة دولية حقيقية لوقف الانتهاكات المتكررة التي تُرتكب على الأراضي السورية تحت ذرائع الأمن والمواجهة
ففي الجنوب السوري، اعترضت الدفاعات الإسرائيلية طائرات مسيّرة يُعتقد أنها إيرانية، أثناء تحليقها فوق قرى بريف القنيطرة، بينها زبيدة، والغربية، ونبع الصخر، وأم باطنة، ومجدوليا. وقد أدى ذلك إلى تساقط بقايا صواريخ في بلدة ممتنة دون تسجيل إصابات، فيما اندلع حريق في بلدة الرفيد جرّاء سقوط إحدى المسيّرات، وتمكن الأهالي من السيطرة عليه
كما سقطت شظايا صاروخية في قرية الرفيد، ما أسفر عن إصابة طفل، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي وتوغّل محدود لقوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، حيث نُصبت حواجز مؤقتة بين بلدات خان أرنبة وأوفانيا وجباتا الخشب، وتم تفتيش المارة وتحذيرهم من الاقتراب من الحدود
في محافظة درعا، سقطت بقايا صاروخين في محيط مدينتي إنخل والصنمين شمالًا، نتيجة اعتراض طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية. كما سقط صاروخ باليستي إيراني في أراضٍ زراعية بين كفرشمس وقيطة بعد اعتراضه، دون تسجيل إصابات، وسط استياء شعبي من تحوّل المناطق السورية إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى خارجية
وفي البادية السورية، اعترضت قوات “التحالف الدولي” ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية في منطقة الـ55 قرب قاعدة التنف، حيث أُسقطت في مواقع متفرقة، وأفادت مصادر حقوقية بأن المسيّرات كانت في طريقها إلى الحدود الإسرائيلية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة
أما في شمال شرق سوريا، فقد شهدت قاعدة خراب الجير قرب رميلان في ريف الحسكة حالة استنفار قصوى بعد رصد صاروخ إيراني. وفعلت القوات الأميركية أنظمة الدفاع الجوي، وشغّلت صفارات الإنذار، مع تحليق مكثف للطيران فوق القواعد العسكرية تحسبًا لهجمات جديدة
ويعكس هذا التصعيد المتعدد الجبهات تحوّل سوريا مجددًا إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين إيران وإسرائيل، وتضارب النفوذ الدولي على حساب أمن المدنيين، في ظل غياب أي حماية فاعلة تمنع تكرار هذه الانتهاكات للأجواء والسيادة السورية
ويتكرّس الواقع السوري كساحة مواجهة بالوكالة، تتقاطع فيها مصالح الدول وتتصادم فوق رؤوس المدنيين. ففي ظل غياب الحلول السياسية وتآكل السيادة، تتحول الأجواء السورية إلى مسرح دائم للتصعيد والرسائل العسكرية، بينما يبقى المواطن السوري عالقًا في دوامة لا تنتهي من الخوف وعدم الاستقرار
تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان