اغتيال قيادي بارز بالحرس الثوري الإيراني في سوريا وطهران تتهم إسرائيل

مقتل أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني ومسؤول فني في وحدة الصواريخ السيد رضي الموسوي بعد اصابته بغارة إسرائيلية في الزينبية بريف دمشق
أعلنت طهران عن مقتل قيادي بارز بالحرس الثوري الإيراني في سوريا جراء ضربة جوية إسرائيلية وقعت قرب العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفادت وسائل إعلام في طهران اليوم الإثنين
وحسب وكالة تسنيم الإيرانية فإن رضى موسوي الذي استهدفه « عدوان صهيوني » هو أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا، كما أنه من أقدم المستشارين الإيرانيين هناك
وأوضحت الوكالة أن موسوي الذي تم استهدافه في منطقة السيدة زينب بضواحي دمشق كان أحد المقربين من رئيس فيلق القدس الراحل قاسم سليماني
وفي نبأ عاجل بثته قناة الجزيرة مساء اليوم، قال الحرس الثوري الإيراني إن : الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا
وكان السيد رضي، أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا، وأحد رفاق الجنرال قاسم سليماني
ولم ترد أنباء عن عدد القتلى والجرحى المحتملين في هذه الضربة الإسرائيلية
وقاسم سليماني كان عسكريًا إيرانيًا وقائدًا لفيلق القدس منذ عام 1998 خلفًا لأحمد وحيدي حتی مقتله. وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني، مسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية