اعتقال الإخواني النهضاوي الصادق شورو

اعلن القيادي في حركة النهضة الإخوانية رياض الشعيبي اعتقال الصادق شورو واقتياده الى جهة مجهولة دون تمكينه من التواصل مع محامي أو مع عائلته حتى الان بحسب تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك
ولا تعرف بعد أسباب اعتقال الصادق شورو، لكن يعتقد أن لها علاقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع عدد من قيادات النهضة في قضية التآمر على أمن الدولة، وفي قضايا أخرى ذات صبغة إرهابية
والصادق شورو هو واحد من أهم قيادات حركة النهضة الإخوانية ، وهو محسوب على الجناح المتشدد للحزب، وتولى سابقاً رئاسة الحركة. وسبق وأن أثارت تصريحات له سخط منظمات حقوقية ونخب سياسية عندما دعا إلى إقامة الحدّ، المتمثل في قطع الأيدي والأرجل، لإنهاء موجة الاعتصامات في تونس
ويقبع قياديون بارزون في حركة النهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها « التآمر على أمن الدولة » و »التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر »، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائباه نور الدين البحيري وعلي العريض