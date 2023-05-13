اعتداء أمني خطير على رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالجنوب الغربي

اعتدى صباح اليوم السبت 13 ماي 2023, عونا أمن على رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالجنوب الغربي والصحفية باذاعة قفصة سوار عمايدية بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة. وقد كانت عمايدية تعمل على تغطية القافلة الصحية متعددة الاختصاصات التي حلت بالمستشفى حين تفاجأت بتعمد عونة أمن دفعها بالقوة وأمام احتجاجها على سوء معاملتها عملت العونة على الاعتداء عليها بالعنف
وقد التحق أمني ثاني وعمل على هرسلة الصحفية والاعتداء عليها وتهديدها بالايقاف هي وابنها المتطوع في الهلال الأحمر لولا تدخل المواطنين
وقد تم نقل عمايدية إلى قسم الاستعجالي أين تلقت العلاج اثر تعرضها لوعكة صحية
ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة العنف الأمني الذي استهدف رئيسة فرعها سوار عمايدية وتؤكد تضامنها معها وتعتبر النقابة هذا الاعتداء الخطير حلقة جديدة من الاعتداءات الأمنية التي استهدفت الصحفيين والصحفيات منذ بداية هذه السنة
وتطالب النقابة وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري في ما طال الصحفية سوار عمايدية واتخاذ الإجراءات الضرورية ومحاسبة المعتدين
وتعلن النقابة التوجه للقضاء لمتابعة المعتدين
تونس في 13 ماي 2023
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين