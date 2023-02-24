اطلاق سراح البشير العكرمي و إيقاف جوهر بن مبارك

عضو هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس بشير العكرمي، الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، يؤكد خلال تدخل اعلامي أن منوبه من المنتظر أن يغادر اليوم الجمعة 24 فيفري 2023، الإيواء الوجوبي بمستشفى الرازي
وأبرز الكيلاني أن العكرمي أصبح في حالة سراح بعد أن قررت النيابة العمومية اطلاق سراحه بعد إنهاء فترة الاحتفاظ
وستقوم عائلته بنقله إلى مصحة خاصة بعد تعكر حالته الصحية جراء إضراب الجوع الذي دخل فيه منذ إيقافه
إيقاف جوهر بن مبارك
أكدت المحامية دليلة مصدق ايقاف شقيقها عضو جبهة الخلاص جوهر بن مبارك
جاء ذلك في تدوينة نشرتها المحامية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الجمعة 24 فيفري 2023 .