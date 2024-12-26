اسرائيل تقتل خمسة صحافيين دفعة واحدة في غزة

قتل خمسة أشخاص الخميس فيما أصيب 20 آخرون جراء غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون بمدينة غزة. وفي حادث منفصل، لقي خمسة صحافيين يعملون لصالح قناة « القدس اليوم التلفزيونية » حتفهم جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط القطاع. ووفقا لرواية الجيش الإسرائيلي، فإن سلاح الجو التابع له هاجم المركبة « بطريقة دقيقة »، مضيفا أن أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي كانوا بداخلها
أسفرت غارتان إسرائيليتان عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم خمسة صحافيين، وإصابة 20 آخرين بغزة، وفقا لما قال مسعفون في ساعة مبكرة من صباح الخميس
وقُتل خمسة أشخاص وأصيب 20 في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة. وحذر المسعفون من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض
وفي حادث منفصل، قُتل خمسة صحافيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة. وكان الصحافيون يعملون لصالح قناة القدس اليوم التلفزيونية
ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية ومراسلين محليين فإن المركبة كانت تحمل شعارا يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحفيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات
وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو التابع له هاجم المركبة « بطريقة دقيقة »، مضيفا أن أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي كانوا بداخلها
وتبادلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل الأربعاء الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار رغم حديث الجانبين خلال الأيام الماضية عن إحراز تقدم
وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء إن أكثر من 45361 فلسطينيا قتلوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023