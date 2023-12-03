اسرائيل تقتل بالجملة في غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة

أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد أكثر من 700 مواطن فلسطيني في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية إثر غارات العدوان الإسرائيلي
وأضاف: لا مكان آمناً في قطاع غزة والاحتلال يرتكب المجازر بكل أنحائه، وهناك أكثر من مليون ونصف المليون نازح في القطاع
وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا أحياء سكنية و مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا »، فقد استُشهد عشرات المواطنين، وأُصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصفٍ إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً