اسرائيل تعترف بمقتل 4 من جنودها في معارك الليلة الماضية بغزة

أقر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين بمقتل 4 من جنوده الليلة الماضية في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 132 وفق الاعترافات الإسرائيلية
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش إعلانه مقتل 4 جنود إضافيين خلال معارك جنوبي القطاع، مشيرا إلى إصابة جندي خامس في تلك المعارك، دون مزيد من التفاصيل
وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لخسائر جيش الاحتلال منذ عملية « طوفان الأقصى » في 7 أكتوبرالماضي إلى 458 قتيلا بين جندي وضابط، بحسب آخر حصيلة رسمية أعلنها
وتصاعدت خسائر الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، خاصة في خان يونس