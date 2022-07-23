استفتاء قيس سعيد : الدكتورة نائلة السليني تخون أنوثتها إن ذهبت إلى مكتب الاقتراع

قراري واضح..لأ.. أمّا كنت متردّدة بين المقاطعة أو الذهاب لأقول لأ..واليوم قرّ قراري: يعني نخرج في هالشموس.. ونتجه الى مكتب اقتراع..وانتظر اذا فمّة صفّ..حتى أقول لأ لنصّ كتبه رجل أنانيّ..لا يسمعني رغم وطنيتي.. ورغم ما عانيته من عنف الخوانجية طيلة حكمهم..رجل احتقر رأيي، واعتبر أن حواري معه استنقاصا من سلطته.. إن لم أقل شيئا آخر..رجل نظر إلى رجولته في المرآة وصان فحولته وفحولة البقية الباقية من الرجولة.. رجل قال بصراحة: أنا حاكمكم الأعلى..بيدي فهم العلم الرباني اللدني.. بُعثت لأفرض نصف إنسانيتكنّ لأنّ الله يريد ..وأنا أطبّق ما يريد الله.. رجل غاب عنه أنني أنا المرأة أفهم وأفكّر وأجتهد.. ولأنّه هو من أغلق جميع الأبواب بيننا أقول له
لأ..وأكون خائنة لأنوثتي إن ذهبت إلى مكتب الاقتراع..وفي نفس الوقت أخذل بنات جنسي..فليت كلّ أنثى تقف بجانبي لتقول للحاكم بأمره: لأ..ونحن هنا على استعداد ..للمواجهة..أهوكا نصّك افرح بيه..ولك أن تلهوَ به اليوم كما شئت..أمّا مصيره..فبأيدينا..شئنا لا ما شاءت الأقدار
الدكتورة نائلة السليني