استدعاء المحامية دليلة مصدّق إلى التّحقيق في قضيّة جديدة الثلاثاء القادم

أفادت هيئة الدّفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضيّة « التآمر على أمن الدولة » بأنّه تمّ إعلام عضو الهيئة المحامية دليلة مصدّق ب إحالتها من طرف الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بتونس على التّحقيق في قضيّة جديدة يوم 5 ديسمبر القادم
وأوضحت في بيان لها ( اقرأه أسفله ) بأنّ الإحالة تمّت على معنى المرسوم 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و 315 من المجلّة الجزائيّة، لافتة إلي أنّها أحاطت الفرع الجهوي للمحامين بتونس علما بالقضية
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بلاغ للرّأي العامّ
تونس في 29 نوفمبر 2023،
مسلسل هرسلة هيئة الدفاع يتصاعد: السّلطة تثير قضيّة جديدة ضد الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق
بعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق مع عضو هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيين المعتقلين فيما تُسمى قضية « التآمر » الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق، تم إعلامها اليوم، الأربعاء 29 نوفمبر 2023، وفي خطوة تصعيديّة، بإحالتها من طرف الوكالة العامّة بمحكمة الإستئناف بتونس على التّحقيق في قضيّة جديدة على معنى المرسوم عدد 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و 315 من المجلّة الجزائيّة، وذلك إمعانًا في هرسلتها على خلفيّة أداء واجبها في الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين
وقد تم إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنّه تحدّد تاريخ جلسة التّحقيق يوم 5 ديسمبر 2023 لدى قاضي التّحقيق بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائيّة بتونس
تؤكّد هيئة الدّفاع أن هذه القضيّة الجديدة تعكس استهدافًا واضحًا ومباشرًا للأستاذة دليلة بن مبارك مصدق وللهيئة بجميع أعضائها، بغاية ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من ممارسة رسالة الدفاع إسنادًا للمعتقلين السياسيين
وتعلن الهيئة أنّها ستتّخذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تصدّيًا لهذه الهرسلة الممنهجة ولإعلاء صوت الحق
هيئة الدّفاع عن السياسييّن المعتقلين