استدعاء الصحفي زياد الهاني للمثول أمام القضاء بصفته متهما

تلقى الصحفي زياد الهاني استدعاء للمثول أمام حاكم التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس بصفته متهما يوم الأربعاء 26 فيفري الجاري حسب ما نشره على موقع فيسبوك
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أجمل هدية وصلتني الآن، لتهنئتي بذكرى مولدي على ما يبدو
استدعاء للحضور لدى السيد حاكم التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس، يتم التنصيص فيه
أولا: بأني متهم وليس مشتبهًا فيه.
ثانيا: دون ذكر نوع التهمة الموجهة لي، حتى أعرف على الأقل موضوعها كي أُعدّ نفسي.
وذلك حسبما جاء به الفصل 68 من مجلة الإجراءات الجزائية، ونصّه:
إذا كان ذو الشبهة بحالة سراح يستدعى كتابة لاستنطاقه. والاستدعاء يتم بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ وهو يحتوي على ما يلي
أولا : اسم ذي الشبهة ولقبه وحرفته وعنوانه.
ثانيا : مكان الحضور وتاريخه وساعته.
ثالثا : نوع التهمة.
ورغم عدم قانونية الاستدعاء، سأكون بإذن الله في الموعد.
#يسقط_الاستبداد
#تحيا_تونس🇹🇳