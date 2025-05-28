استئناف شحن الفسفاط ونقله من منجم أم العرائس بعد انقطاع دام لأكثر من 8 سنوات

استأنفت، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية نشاط شحن الفسفاط ونقله من منجم أم العرائس في اتجاه معامل المجمع الكيميائي التونسي عبر قطار متركب من 30 عربة محملة ب 1448 طن من الفسفاط بعد انقطاع دام لأكثر من 8 سنوات
وأوضحت الشركة التونسية للسكك الحديدية ، أن استئناف عمليات شحن ونقل الفسفاط من منجم أم العرائس في اتجاه معامل المجمع الكيميائي التونسي تم إثر استكمال الأشغال التى شملت تقوية أرضيّة السكّة على الخط 15 بين محطتي تاباديت وأم العرائس وتغيير القضبان والعوارض بعدة مقاطع من الخط الحديدي فضلا عن عملية الصيانة لمحوّلات السكة، كما تمّ أيضا تجريد مسار السكّة على طول 3 كلم على خط تباديت/أم العرائس وتوفير كافة الضمانات لتحقيق ديمومة هذا النشاط
وتوجّهت الشركة في بلاغ لها يوم الثلاثاء، بالشكر الى مختلف اﻷطراف على جهودها المبذولة لاستئناف حركة النقل الحديدي للفسفاط باعتبار أن هذا القطاع يعد شريانا حيويا واستراتيجيا مؤثرا لا فقط على نشاط الشركة ومداخيلها بل وأيضا على دفع عجلة الاقتصاد الوطني ككل