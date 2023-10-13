ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة
وقالت الوزارة في بيانها ان « الاحتلال خدع المواطنين واجبرهم على النزوح، وضاعف إجرامه باستهدافهم، وراح ضحيته 200 مواطن بين شهيد وجريح »، وشددت الوزارة على أن ;جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الفلسطينية أدت إلى إبادة 50 عائلة داخل منازلهم وخلال نزوحهم القسري وهذه المجازر راح ضحيتها 500 شهيد من أفرادها
وتابع البيان :الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف وقتل الاطارات الطبية والإسعافية خلال مهامها الإنسانية في إخلاء ضحايا العدوان مما أدى الى استشهاد 15 فرد من الاطارات الطبية وإصابة 27 آخرين
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة ونقل المرضى والطواقم إلى مستشفى النصر للأطفال وذلك بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا، وهو المستشفى الثاني الذي يخرج عن الخدمة في القطاع