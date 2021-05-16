ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 197، بينهم 58 طفلا و34 سيدة

ارتفع، الأحد، عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 197، بينهم 58 طفلا و34 سيدة
وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن عدد شهداء العدوان المتواصل على غزة ارتفع إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة
وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع أيضا إلى 1235 بجراح متفاوتة الخطورة
وحصيلة اليوم من الشهداء هي أعلى حصيلة يومية لتبادل القصف بين إسرائيل والفصائل المسلحة منذ الإثنين
وقال وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش، خلال مؤتمر صحافي بمدينة غزة، إن الاعتداءات الإسرائيلية على مساكن المدنيين تسببت بنزوح أكثر من 40 ألفا (من بين أكثر من مليوني نسمة)
وأوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية شملت مرافق الخدمات الأساسية والحيوية كالماء والكهرباء
ودعا أبو الريش إلى تزويد وزارة الصحة في القطاع بالمستلزمات الطبية الأساسية التي يحتاجها القطاع الصحي
وقالت الوزارة التابعة لحركة حماس الإخوانية التي تسيطر على قطاع غزة في بيان سابق الأحد “استشهد 33 منذ الفجر بينهم ثمانية أطفال و12 سيدة” قبل أن تعلن لاحقا عن استشهاد 9 آخرين، وذلك في مجزرة بحي الرمال بغزة فجرا